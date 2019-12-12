Sony PlayStation Portable (PSP) исполнилось 15 лет. Какой была последняя популярная карманная консоль?
На момент выхода, гаджет был самой мощной портативной консолью в мире: PSP работала на 333-мегагерцевом процессоре, имела на борту 32 МБ оперативной памяти, обладала огромным по тем временам 4,3-дюймовым экраном разрешением 480×272 точек, могла подключаться к Wi-Fi-сетям, работала с карточками Memory Stick и читала диски UMD.
Первая партия, предназначенная для японского рынка, включала 200 тысяч консолей, и вся она разошлась за первые же два дня. Консоль предлагалась в двух вариантах разной комплектации: примерно $200 за «спартанский» набор из PSP и зарядки или $250 за варианс с чехлом, картой памяти, ремешком и другими приятностями.
Игры продавались на дисках UMD, но довольно скоро хакеры победили защиту прошивок PSP, и геймеры стали скачивать игры в Сети. Это, конечно, ударило по корпоративному кошельку Sony, но сделало консоль еще более популярной — всего за десять лет компании удалось продать более 80 миллионов PSP.
После PSP Sony выпустила провальную PS Vita, которую, из-за неудачной конкуренции со смартфонами, «похоронили заживо» — свернули поддержку и разработку игр до того, как консоль устарела морально. И на этом история Sony как создателя карманных консолей завершилась. Знамя PSP «крутые игры, как на взрослых консолях и ПК, но всегда с собой» сегодня подхватила Nintendo Switch, да только она уже не карманная, а гибридная (настольная относительно крупная консоль, которая может работать в переносном режиме за счёт урезания производительности и графики игр) и на чистоту жанра уже не претендует. Впрочем, лучше уж так, чем никак.