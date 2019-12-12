Sony PlayStation Portable (PSP) исполнилось 15 лет. Какой была последняя популярная карманная консоль?

Первая партия, предназначенная для японского рынка, включала 200 тысяч консолей, и вся она разошлась за первые же два дня. Консоль предлагалась в двух вариантах разной комплектации: примерно $200 за «спартанский» набор из PSP и зарядки или $250 за варианс с чехлом, картой памяти, ремешком и другими приятностями.

Игры продавались на дисках UMD, но довольно скоро хакеры победили защиту прошивок PSP, и геймеры стали скачивать игры в Сети. Это, конечно, ударило по корпоративному кошельку Sony, но сделало консоль еще более популярной — всего за десять лет компании удалось продать более 80 миллионов PSP.