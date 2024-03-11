Даже новейшая мощная консоль PS5 Pro не сможет запускать все игры в 60 fps

В своем видео Ричард Лидбеттер, Александр Батталья и Джон Линнеман из Digital Foundry обсудили слухи об обновлении консоли от Sony и ее возможном уровне производительности. Они отметили, что, основываясь только на слухах о характеристиках, делать прогнозы сложно.

В отличие от PlayStation 4 Pro, в этот раз количество вычислительных блоков не удваивается, поэтому увеличенная тактовая частота может не привести к автоматическому удвоению частоты кадров в играх, где GPU является лимитирующим фактором.

Также стоит учитывать, что процессор PS5 Pro будет играть свою роль, а VRAM и пропускная способность памяти останутся неизменными.

Любое улучшение производительности по сравнению с базовой моделью, скорее всего, будет достигнуто за счет новой технологии апскейлинга, которую Sony якобы разрабатывает совместно с AMD.

Дополнительная мощность консоли также может быть использована для добавления новых элементов, невозможных на базовой модели, таких как трассировка лучей.

Напомним, что PS5 Pro, по слухам, выйдет в конце 2024 года.