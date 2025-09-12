Даже топовая RTX 5090 выдает в Borderlands 4 лишь 46 fps в 4K без генерации кадров

Согласно данным компании, в 4K при максимальных настройках GeForce RTX 5090 показывает лишь 46 fps без использования технологий ускорения. Но стоит включить фирменную функцию мультигенерации кадров (MFG) и частота вырастает в 5,5 раза — до впечатляющих 256 fps.

Ситуация в более низких разрешениях чуть лучше, но тоже далека от идеала. В 1440p RTX 5090 выдает 70 fps без MFG и 299 fps с ним. В FullHD картина и вовсе удивляет: GeForce RTX 5060 с активным MFG демонстрирует 161 fps, а без технологии — меньше 40 fps.