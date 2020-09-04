Игры
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Death Stranding, Control и другие игры издателя продаются со скидками
До 8 сентября
Сервис цифровой дистрибуции Steam в очередной раз запускает распродажу игр конкретного издателя. На этот раз со скидками продаются тайтлы 505 Games Official, включая такие популярные, как Death Stranding и Control.
Так, онлайн-магазин предлагает заплатить за нашумевший тайтл Death Stranding 2 624 рублей вместо прежних 3 499 рублей.
Control, в свою очередь, можно приобрести за 1 279 рублей. Напомним, что в обычное время данная игра продавалась за 1 599 рублей.
В акции также участвуют и менее популярные, но заслуживающие внимания тайтлы. Так, к примеру, за 49 рублей можно ухватить приключенческую игру The Guest, главного героя которой загадочным образом закрыли в заброшенном отеле.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Приобрести игры со скидками можно вплоть до 8 сентября.