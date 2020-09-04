Death Stranding, Control и другие игры издателя продаются со скидками

В акции также участвуют и менее популярные, но заслуживающие внимания тайтлы. Так, к примеру, за 49 рублей можно ухватить приключенческую игру The Guest, главного героя которой загадочным образом закрыли в заброшенном отеле.

Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Приобрести игры со скидками можно вплоть до 8 сентября.