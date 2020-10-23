Игры
Сегодня 15:45
Death stranding и другие игры продаются со скидками в честь Хэллоуина
До 90%
Сразу два цифровых магазина - Epic Games и Humble bundle, запустили распродажи игр, приуроченных к грядущему Хэллоуину. Так, если в первом магазине размер максимальной скидки составляет 75%, то во втором она достигает 90%.
В акции участвуют различные тайтлы, включая такие хиты, как Death stranding. Его стоимость упала с 3 499 рублей до 2 449 рублей.
Всего за 249 рублей вместо прежних 999 рублей, в свою очередь, можно ухватить Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.
Мрачную игру Alan Wake можно приобрести за 287 рублей, тогда как в обычное время она доступна за 1 151 рублей.
С хорошими скидками предлагаются также игры серии Metro, Resident Evil и прочих популярных франшиз. Ознакомиться с ассортиментом распродажи в Epic Games можно по этой ссылке, а Humble bundle - по этой.