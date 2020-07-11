Death Stranding отдают бесплатно при покупке видеокарты GeForce RTX или устройств на ее базе

Так, чтобы получить бесплатную копию ПК-версии знаменитого тайтла, разработанного студией Kojima Productions, необходимо приобрести или графическую карту семейства RTX или ПК и ноутбука на ее базе. Отметим, что геймеры смогут получит код для активации игры вплоть до 29 июля, тогда как сама ПК-версия станет доступна для покупки уже 14 июля. Полученный код, в свою очередь, можно активировать вплоть до 31 августа.

Известно, что цена самой бюджетной модели в линейке RTX составляет порядка 43 тыс рублей.