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Death Stranding, Red Dead Redemption 2 и другие игры для PlayStation продают со скидками
До 23 декабря
В PlayStation Store с большими скидками распродают такие популярные игры, как Death Stranding, Red Dead Redemption 2 и прочие.
Так, Assassin's Creed Одиссея можно ухватить за 1 119 рублей, тогда как в обычное время игра продается за 3 999 рублей.
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, в свою очередь, предлагается за 2 064 рублей вместо прежних 5 899 рублей.
Стоимость прошлогодней новинки Death Stranding упала с 4 499 рублей до 1 429 рублей.
С 78% скидкой также предлагается Assassin's Creed Истоки. Напомним, что ранее тайтл продавали за 3 999 рублей, тогда как сейчас - за 879 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится распродажа до 23 декабря.