Дед Мороз одобрит: DOOM запустили на ёлочной игрушке

Автор YouTube-канала Sprite_tm запустил легендарный шутер на… ёлочной игрушке в виде миниатюрного IBM PC. Причём если очень сильно постараться, то на такой «сборке» вполне даже можно пройти игру — картинка вполне «читабельна».

По словам энтузиаста, внутри игрушки размещён микроконтроллер ESP32-C3, а диагональ экрана устройства — 0,96 дюйма. Из интересного он также рассказал, что использовать не оригинальную версию DOOM, а порт игры на архитектуру RISC.

Отдельно стоит отметить, что Sprite_tm опубликовал в открытом доступе все чертежи игрушки. С ними можно ознакомиться, перейдя по ссылке.