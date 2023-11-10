Дефицит нынче: Valve не скоро выпустит Steam Deck 2.0 из-за нехватки чипов

Но для этого пока нет подходящих чипов. Как отметил инженер по аппаратному обеспечению Valve Язан Альдехайят, вендор хочет создать такую консоль, которая будет существенно мощнее, но без потери в автономности. Концептуально такое устройство можно назвать Steam Deck 2.0.

Для запуска производства понадобится и новая «начинка», которой ещё нет в распоряжении Valve. С одной стороны, это ообъясняется дефицитом комплектующих, тем более инновационных, с другой — время для таких разработок ещё не пришло.

Поэтому второе поколение консоли придётся ждать как минимум два года, а может быть, и дольше. Определённости в этом пока нет.