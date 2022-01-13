Дефицит PlayStation 5 будут решать выпуском большего числа PlayStation 4

Теперь же стало известно, что у Sony, скорее всего, нет возможности производить большее число консолей нового поколения. Поэтому она «решит» проблему немного иным путём — она откажется от изначальных планов по выпуску PlayStation 4 в ближайшее время.

Стоит отметить, что ранее японская корпорация заявляла, что уже в конце 2021 года полностью прекратит производство игровых приставок прошлого поколения. Но нехватка новых моделей внесла свои коррективы.

Сейчас у Sony в планах произвести 1 млн PlayStation 4 в течение года, что должно компенсировать нагрузку на производство PlayStation 5.

Напомним, что релиз пятой PlayStation состоялся ещё осенью 2020 года. Но с самого старта продаж новинка продолжает оставаться дефицитным товаром.