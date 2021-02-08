Дефицит PlayStation 5 сделал новые Xbox самыми популярными консолями в Британии в январе

Судя по данным главы портала Gamesindustry.biz, игроки, не дождавшись появления PlayStation 5 на полках магазинов, делали свой выбор в пользу приставки от Microsoft. Это позволило Xbox вырваться в лидеры как минимум на британском рынке.

При этом за последние три месяца список лидеров успел трижды смениться. Так, в ноябре 2020 года возглавляла рейтинг самых продаваемых консолей ныне дефицитная PlayStation 5. В декабре первое место было за Nintendo Switch. И вот, в январе, самым-самым оказались новейшие Xbox.