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Дефицит PlayStation 5 сделал новые Xbox самыми популярными консолями в Британии в январе
Sony явно необходимо решить проблему дефицита в самые кратчайшие сроки
Ранее глава Xbox заявлял, что на рынке куда меньше игровых приставок Microsoft, чем той же PlayStation 5. Связал он это с тем, что американская консоль до последнего дожидалась появления новейшей технологии AMD — RDNA 2. Сейчас же в сети появилась информация о том, что японский девайс куда более недоступен для покупки и именно это сделало Xbox Series X и S самыми популярными консолями в Британии в январе.
Судя по данным главы портала Gamesindustry.biz, игроки, не дождавшись появления PlayStation 5 на полках магазинов, делали свой выбор в пользу приставки от Microsoft. Это позволило Xbox вырваться в лидеры как минимум на британском рынке.
При этом за последние три месяца список лидеров успел трижды смениться. Так, в ноябре 2020 года возглавляла рейтинг самых продаваемых консолей ныне дефицитная PlayStation 5. В декабре первое место было за Nintendo Switch. И вот, в январе, самым-самым оказались новейшие Xbox.