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Дефицит PlayStation 5 в России привёл к подорожанию устаревшей PlayStation 4
Это уже как-то даже не смешно
В России произошла достаточно странная ситуация: на фоне дефицита новенькой PlayStation 5, в стране начала дорожать устаревшая PlayStation 4. А в некоторых сетях её и вовсе невозможно приобрести.
Так, сообщество «Мир PlayStation | PS5 | PS4» во ВКонтакте подметило, что наиболее интенсивно цены растут на PlayStation 4 Pro. На некоторых площадках за неё уже просят более 43 тыс рублей. При этом зарубежные онлайн-магазины цен на повышают, но при этом не имеют PlayStation 4 в наличии.
Похожая ситуация и у официальных ритейлеров. Например, в «М.Видео» и «Эльдорадо» отсутствуют какие-либо версии прошлого поколения консоли. При этом в онлайн-магазине Sony в России ещё можно купить PS4 1 ТБ в комплекте с тремя играми за 29 990 рублей.