Дефицит PlayStation 5 в России привёл к подорожанию устаревшей PlayStation 4

Так, сообщество «Мир PlayStation | PS5 | PS4» во ВКонтакте подметило, что наиболее интенсивно цены растут на PlayStation 4 Pro. На некоторых площадках за неё уже просят более 43 тыс рублей. При этом зарубежные онлайн-магазины цен на повышают, но при этом не имеют PlayStation 4 в наличии.