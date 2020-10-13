Дефицит PS5 и Xbox Series сделает Nintendo Switch самой продаваемой консолью в период праздников в США

При этом специалист все же не отрицает, что Nintendo также может столкнуться с недостатком консолей из-за повышенного спроса, сообщается на официальном сайте NPD Group. Дефицит консолей от Sony и Microsoft может быть усилен тем, что покупатели будут приобретать их не только для себя, но и для своих родных и близких в качестве рождественского подарка.

В числе прочих прогнозов NPD Group значится предсказание максимально больших скидок в праздники 2020 года в истории, так как пандемия привела к сокращению запасов консолей, тем самым оставив мало простора для крупных акций с низкими ценами.