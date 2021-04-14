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Дефицитный PlayStation 5 получил первое крупное обновление с момента релиза
Удивительно, но оно и вправду оказалось полезным
Спустя почти полгода после релиза, новейшая консоль Sony — PlayStation 5 — наконец-то получила первое крупное обновление. Несмотря на то, что девайс продолжает быть дефицитным, апдейт явно будет интересен многим геймерам.
Одним из главных новшеств, которое принесло обновление, стала возможность сохранять игровой прогресс на совместимых внешних USB-накопителях. Эта функция смогут переносить файлы игр для PS5 на накопитель, сделав из него «расширитель базового хранилища».
Ещё одной особенностью апдейта является появление совместная игры на консолях Sony разных поколений. Для этого предлагается использовать функцию Share Play.
С полным списком нововведений можно ознакомиться на сайте PlayStation.
Напомним, что представители Sony до сих пор не могут точно сказать, когда PlayStation 5 появится в по-настоящему свободном доступе. Консоль, как и видеокарты NVIDIA линейки Ampere, продолжает оставаться в дефиците.