Дефицитный PlayStation 5 получил первое крупное обновление с момента релиза

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Напомним, что представители Sony до сих пор не могут точно сказать, когда PlayStation 5 появится в по-настоящему свободном доступе. Консоль, как и видеокарты NVIDIA линейки Ampere, продолжает оставаться в дефиците.