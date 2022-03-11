Дело не в санкциях: Nintendo объяснила приостановку поставок в Россию

Так, например, главной причиной приостановки поставок всей продукции бренда называются не санкции, а «существенная нестабильность логистических цепочек». При этом в Nintendo заявили, что все сотрудники, работающие в России, работают в прежнем темпе.

При этом на вопрос о бессрочном «техническом обслуживании» онлайн-площадки Nintendo eShop прямого ответа дано не было. Представители компании лишь заявили, что их служба технической поддержки клиентов делает всё возможное, чтобы предоставить исчерпывающую информацию игрокам.

Напомним, что накануне о бессрочной приостановке деятельности в России объявила PlayStation — на территории страны перестал работать сервис PlayStation Store, а игровые консоли PS4 и PS5 пропали с прилавков магазинов.