Демоверсия симулятора жизни ковбоя появилась в Steam

Напомним, что Cowboy Life Simulator был анонсирован польской студией RockGame еще в прошлом году, а выпущена в Steam была в рамках фестиваля “Играм быть”. Действия в игре разворачиваются в XIX веке на Диком Западе. Игрокам предстоит взять на себя роль бедного фермера, отправляющегося в путь на лошади за приключениями, и чтобы стать настоящим ковбоем.

На данный момент можно лишь только сыграть в демоверсии игры. Дату релиза все еще не объявляли. Ознакомиться и опробовать Cowboy Life Simulator можно перейдя по этой ссылке.