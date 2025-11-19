Denuvo снова взломали — на этот раз в NFS: Hot Pursuit Remastered

Об этом сообщили модераторы сабреддита CrackWatch. Игра уже распространяется на пиратских ресурсах.

Интересно, что ремастер Hot Pursuit вышел ещё в ноябре 2020 года и его DRM продержалась более пяти лет — редкий срок по меркам индустрии. Это уже вторая игра 2020 года, которую voices38 «взломал» за последние дни: ранее он обошёл защиту в космическом симуляторе Star Wars: Squadrons.

По сведениям энтузиастов, хакер, вероятно, продолжит «серии» и займётся оставшимися крупными тайтлами того периода — в частности, Madden NFL 21 и FIFA 21. После этого он может переключиться на более свежие проекты, где используется современная версия Denuvo.

Тем временем издатели продолжают настаивать, что DRM защищает продажи, а сообщества пиратских платформ — что лишь усложняет жизнь легальным игрокам.