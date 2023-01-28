Депутат рассказал, почему Россия не станет составлять список «безопасных» компьютерных игр

Он предложил представить, что Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ отложил все свои дела и занят только наполнением «чёрного» и «белого» списков. Купить в магазинах запрещённые игры нельзя, за это можно получить наказание, поэтому доступны только «белые» игры.

Но не стоит забывать о пиратах, которые, кроме того, что будут поставлять запрещённые игры подпольно, так ещё будут делать подборки типа «Десять кровавых шутеров, только что запрещённых в РФ». Также депутат напомнил о том, что аккаунты на игровых сервисах расположены в других странах и сделать с этим ничего нельзя. Запрет здесь не поможет.

В связи с этим Горелкин отметил, что дети не будут играть только в разрешённые игры. И если нужно оградить детей от негативного влияния, так это контроль со стороны родителей. И уже сейчас ничто не мешает родителям контролировать своих детей и знать, во что они играют.

Горелкин также предложил создать систему рейтинга видеоигр.