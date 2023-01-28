Депутат рассказал, почему Россия не станет составлять список «безопасных» компьютерных игр

Депутат рассказал, почему Россия не станет составлять список «безопасных» компьютерных игрДетей должны контролировать родители
Депутат рассказал, что контролировать детей в играх должны родители, поэтому Россия не станет составлять список «безопасных» компьютерных игр. Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин не согласился с необходимостью списка одобренных правительством видеоигр для ограждения детей от негативного контента.
Фото: Healthnews.com
Он предложил представить, что Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ отложил все свои дела и занят только наполнением «чёрного» и «белого» списков. Купить в магазинах запрещённые игры нельзя, за это можно получить наказание, поэтому доступны только «белые» игры.
Но не стоит забывать о пиратах, которые, кроме того, что будут поставлять запрещённые игры подпольно, так ещё будут делать подборки типа «Десять кровавых шутеров, только что запрещённых в РФ». Также депутат напомнил о том, что аккаунты на игровых сервисах расположены в других странах и сделать с этим ничего нельзя. Запрет здесь не поможет.
В связи с этим Горелкин отметил, что дети не будут играть только в разрешённые игры. И если нужно оградить детей от негативного влияния, так это контроль со стороны родителей. И уже сейчас ничто не мешает родителям контролировать своих детей и знать, во что они играют.
Горелкин также предложил создать систему рейтинга видеоигр.
А ещё рискну предположить, что дети, ради которых всё это затевалось, вряд ли будут пользоваться «каталогом одобренных видеоигр». Разве что их родители заставят — но в этом случае у меня вопрос: а сейчас-то родителей почему не волнует, во что играют их дети? На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но ещё описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры, и на основе этой информации каждый из нас сам решит, нужно ли ему или его ребёнку в это играть.