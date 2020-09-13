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Дешевую консоль нового поколения Xbox Series S показали еще в июле, но этого никто не заметил
Что удивительно во времена постоянного поиска пасхалок и тайного смысла
На днях Microsoft анонсировала свою вторую приставку нового поколения — более дешевую, на фоне “старшей” модели, Xbox Series S. Но, как оказалось, дебютировала новинка намного раньше, чем нам всем казалось — впервые ее показали еще в июле, но, как ни странно, тогда этого никто не заметил.
1 июля издание The New York Time, в рамках конференции Gamelab, провела интервью с руководителем игрового подразделения Microsoft Филом Спенсером. Тогда же, позади топ-менеджера, лежала миниатюрная консоль, официальный анонс которой состоялся многими месяцами позже. Что интересно, пост с публикацией “пасхалки” был создан в официальном Twitter-аккаунте Xbox.
Напомним, что анонс “старшей” версии консоли — Xbox Series X — состоялся в конце 2019 года в рамках игрового шоу The Game Awards. Релиз новинок намечен на 10 ноября 2020 года по цене 299 и 499 долларов.