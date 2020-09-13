Дешевую консоль нового поколения Xbox Series S показали еще в июле, но этого никто не заметил

На днях Microsoft анонсировала свою вторую приставку нового поколения — более дешевую, на фоне “старшей” модели, Xbox Series S. Но, как оказалось, дебютировала новинка намного раньше, чем нам всем казалось — впервые ее показали еще в июле, но, как ни странно, тогда этого никто не заметил.