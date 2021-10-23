Детей начали похищать после общения в игровых чатах

Так, прямо сейчас мексиканские правоохранители расследуют жуткое преступление. Местная наркомафия использовала для вербовки детей чаты популярных видеоигр: Call of Duty, Gears of War и GTA V.

Злоумышленники предлагали им заработать много денег, а затем похищали. Выбор в пользу именно этих игр был сделан из-за того, что переписка в них не отслеживается полицией.

Бандиты работали по следующей схеме: сначала они втирались в доверие к жертве, играя с ней несколько часов и параллельно общаясь. Затем они выясняли подробности их жизни. После этого делалось предложение о работе в городе Монтеррей с зарплатой около 56 тыс рублей за две недели.

Стоит отметить, что один ребёнок не только сам пошёл на поводу преступников, но также завербовал с собой ещё двух друзей. Похищенных планировалось увезти в соседний город Санта Лусия дель Камино, но правоохранители успели предотвратить преступление.