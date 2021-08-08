Детективный квест о поиске маньяка отдают бесплатно и навсегда

Still Life представляет из себя детективный квест. Играть пользователям предстоит за девушку по имени Виктория МакФерсон, которой необходимо расследовать серию загадочный убийств в Чикаго. В поисках маньяка девушка узнает, что и ее дедушка был задействован в подобном расследовании.

Также со 100% скидкой отдают и сиквел тайтла — Still Life 2. Главной героиней этой части вновь является Виктория МакФерсон. Ей предстоит поймать очередного маньяка, лицо которого скрыто противогазом. Обе игры были разработаны создателями популярной серии квестов — Syberia.

Временно бесплатным также стал шутер Far Cry 5.