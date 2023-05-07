«Детский» шутер Fortnite стал частью Олимпийских киберспортивных игр

Таким образом, на сегодняшний день общее число видов спорта и игр, участвующих в серии, составляет 10. Соревнования по стрельбе пройдут в формате приглашений и включат 12 игроков из Fortnite Champion Series.

В рамках мероприятия будет создан специальный остров Международной федерации спортивной стрельбы внутри Fortnite, отражающий атмосферу соревнований по стрельбе. Участники будут соревноваться в точности прицельной стрельбы, как и спортсмены в реальных соревнованиях.

Олимпийская серия по киберспорту 2023 — это глобальное виртуальное спортивное соревнование, созданное МОК совместно с международными федерациями и разработчиками игр.

Лучшие игроки примут участие в финале, который состоится в Сингапуре с 22 по 25 июня 2023 года в рамках Олимпийской недели киберспорта.