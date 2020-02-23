Deus Ex и другие игры в стиле киберпанк продаются с 90% скидками

В рамках распродажи стоимость Deus Ex GOTY Edition упала с и без того небольших 149 рублей до 19 рублей. Однако и это еще не все киберпанк игры, доступные за 19 рублей. По аналогичной стоимости предлагается Deus Ex 2: Invisible War, а также Anachronox.