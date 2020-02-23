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Deus Ex и другие игры в стиле киберпанк продаются с 90% скидками
Акция продлится до 24 февраля
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил новую акцию. Так, Deus Ex и другие игры в стиле киберпанк продаются с 90% скидками.
В рамках распродажи стоимость Deus Ex GOTY Edition упала с и без того небольших 149 рублей до 19 рублей. Однако и это еще не все киберпанк игры, доступные за 19 рублей. По аналогичной стоимости предлагается Deus Ex 2: Invisible War, а также Anachronox.
Скидки также коснулись прошлогодней новинки, а именно Re-Legion. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 435 рублей, тогда как сейчас его можно урвать всего за 149 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр в стиле киберпанк, которые доступны со скидками в рамках акции, можно по этой ссылке.