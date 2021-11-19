Deus Ex, Just Cause и другие игры Square Enix со скидками до -90%

До 24 ноября

Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о распродаже игр разработчика Square Enix со скидками до -90%. Участвуют такие хиты, как Deus Ex, Just Cause, Life is strange и не только.