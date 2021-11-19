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Deus Ex, Just Cause и другие игры Square Enix со скидками до -90%До 24 ноября
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о распродаже игр разработчика Square Enix со скидками до -90%. Участвуют такие хиты, как Deus Ex, Just Cause, Life is strange и не только.
Многие игры продают дешевле 100 рублей. К примеру, Deus Ex, Just Cause, Thief II: The Metal Age можно ухватить за 20 рублей, Deus Ex: Human Revolution — за 59 рублей, Deus Ex: Mankind Divided —97 рублей, а Sleeping Dogs — за 89.
Со скидкой предлагается оформить предзаказ на Life is Strange: True Colors Ultimate Edition. В составе набора игра Life is Strange: True Colors, эксклюзивное дополнение Wavelengths, эксклюзивный набор костюмов героев Life is Strange, обновлённая версия Life is Strange и обновлённая версия Life is Strange: Before the Storm. Купить его можно за 2419 рублей вместо исходных 4323.
Акция завершится 24 ноября. Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.
Источник: Steam