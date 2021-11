Deus Ex, Just Cause и другие игры Square Enix со скидками до -90%

Со скидкой предлагается оформить предзаказ на Life is Strange: True Colors Ultimate Edition. В составе набора игра Life is Strange: True Colors, эксклюзивное дополнение Wavelengths, эксклюзивный набор костюмов героев Life is Strange, обновлённая версия Life is Strange и обновлённая версия Life is Strange: Before the Storm. Купить его можно за 2419 рублей вместо исходных 4323.