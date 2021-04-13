Игры
Сегодня в 10:47
Девушка-хакер взломала сразу две новые игры
А ведь совсем недавно ей поддались новые игры в сериях Asassin’s Creed и Crash Bandicoot
Известная хакерша под ником 0xEMPRESS опубликовала свежий пост на Reddit. В нём она похвасталась своим новым достижением — взломом сразу двух игр, защищённых системой Denuvo: Jurassic World: Evolution и Planet Coaster.
Благодаря стараниям девушки, любой желающий может скачать полные издания симуляторов совершенно бесплатно. Стоит отметить, что 0xEMPRESS известна взломом и более популярных и крупных проектов.
Совсем недавно ей удалось обойти защиту компьютерной версии Crash Bandicoot 4: It’s About Time — на создание кряка у неё ушло около одних суток. Также она взломала Immortal Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 и множество других известных игр. Какой тайтл будет следующим, остаётся только догадываться.