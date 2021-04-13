Девушка-хакер взломала сразу две новые игры

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Совсем недавно ей удалось обойти защиту компьютерной версии Crash Bandicoot 4: It’s About Time — на создание кряка у неё ушло около одних суток. Также она взломала Immortal Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 и множество других известных игр. Какой тайтл будет следующим, остаётся только догадываться.