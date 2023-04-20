Девушка прошла одну из сложнейших игр при помощи силы мысли

Речь идёт о высоком уровне сложности, с которой сможет справиться далеко не каждый геймер. И это мы говорим о стандартном прохождении при помощи геймпада или связки клавиатура + мышь.

Стримерша perrikaryal решила пойти ещё дальше и прошла игру, используя аппарат для снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в качестве контроллера. Начав в январе, она наиграла более 200 часов и потратила ещё 500 часов на обучение управлению игрой с помощью ЭЭГ.

Таким образом, девушка сумела пройти игру, используя для этого силу мысли. Единственное — она прибегала к помощи традиционного контроллера в вопросе передвижения.

Perrikaryal завила, что планирует пройти другие популярные игры, такие как Mario Kart и Super Smash Bros, используя ту же технологию ЭЭГ.