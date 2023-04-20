Девушка прошла одну из сложнейших игр при помощи силы мысли

Девушка прошла одну из сложнейших игр при помощи силы мыслиОна уже назвала следующие игры, которые пройдёт так же
Не так давно игра Elden Ring заслужила четыре награды «Игра года», включая лучший визуальный стиль и лучший дизайн. Но ни для кого не секрет, что популярной она стала немного по иной причине.
Речь идёт о высоком уровне сложности, с которой сможет справиться далеко не каждый геймер. И это мы говорим о стандартном прохождении при помощи геймпада или связки клавиатура + мышь.
Стримерша perrikaryal решила пойти ещё дальше и прошла игру, используя аппарат для снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в качестве контроллера. Начав в январе, она наиграла более 200 часов и потратила ещё 500 часов на обучение управлению игрой с помощью ЭЭГ.
Таким образом, девушка сумела пройти игру, используя для этого силу мысли. Единственное — она прибегала к помощи традиционного контроллера в вопросе передвижения.
Perrikaryal завила, что планирует пройти другие популярные игры, такие как Mario Kart и Super Smash Bros, используя ту же технологию ЭЭГ.