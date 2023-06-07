Diablo IV стала самой продаваемой игрой среди всех продуктов Blizzard

17:18, 07 июня 2023
1 мин.
Diablo IV стала самой продаваемой игрой среди всех продуктов BlizzardУстановив абсолютный рекорд
Компания Blizzard Entertainment сообщила, что четвёртая часть легендарной Diablo стала абсолютным лидером по скорости продаж среди остальных игр студии. Diablo IV вышла на PC (Battle.net), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S.
При этом предрелизные продажи на консолях и компьютерах тоже были высокими.
Как отмечается, в рамках раннего доступа геймеры наиграли порядка 93 млн часов, или 10 тысяч лет.