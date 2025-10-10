Digital Foundry: новая PS5 не стала мощнее, но выглядит аккуратнее и надёжнее

Опубликовано 10 октября 2025, 07:571 мин.
Digital Foundry: новая PS5 не стала мощнее, но выглядит аккуратнее и надёжнееА еще она потеряла в памяти
Эксперты Digital Foundry изучили обновлённую PlayStation 5 Slim и пришли к выводу, что консоль почти не изменилась технически, но стала практичнее и визуально приятнее.
Главное отличие — уменьшенный объём встроенного накопителя: теперь вместо 1 ТБ доступно 825 ГБ. При этом корпус избавился от легко царапающегося глянца — панели теперь полностью матовые, благодаря чему приставка выглядит аккуратнее и дольше сохраняет внешний вид.
Внутренние изменения минимальны: используется тот же 6-нм чип, энергопотребление и температура остались прежними. Sony лишь упростила систему охлаждения и внутренний каркас, снизив себестоимость.
По мнению DF, разница в памяти не критична — при желании можно установить дополнительный NVMe-диск, а современные игры стали занимать меньше места.
В целом, новая PS5 — не апгрейд, а косметическая доработка: надёжнее, тише и аккуратнее, но без прироста мощности.