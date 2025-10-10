Digital Foundry: новая PS5 не стала мощнее, но выглядит аккуратнее и надёжнее

Главное отличие — уменьшенный объём встроенного накопителя: теперь вместо 1 ТБ доступно 825 ГБ. При этом корпус избавился от легко царапающегося глянца — панели теперь полностью матовые, благодаря чему приставка выглядит аккуратнее и дольше сохраняет внешний вид.

Внутренние изменения минимальны: используется тот же 6-нм чип, энергопотребление и температура остались прежними. Sony лишь упростила систему охлаждения и внутренний каркас, снизив себестоимость.

По мнению DF, разница в памяти не критична — при желании можно установить дополнительный NVMe-диск, а современные игры стали занимать меньше места.

В целом, новая PS5 — не апгрейд, а косметическая доработка: надёжнее, тише и аккуратнее, но без прироста мощности.