Digital Foundry высоко оценила неофициальный порт Bloodborne на ПК через эмулятор PS4

Опубликовано 22 января 2025, 07:391 мин.
Digital Foundry высоко оценила неофициальный порт Bloodborne на ПК через эмулятор PS4Чудеса технологий
Графические эксперты из Digital Foundry протестировали Bloodborne на ПК, используя эмулятор ShadPS4.
Игра запускалась на NVIDIA RTX 4080 и Ryzen 7 5700X с модами Vertex Explosion Fix и Bloodborne Remaster Project, которые устраняют баги и улучшают графику.
Большую часть времени игра работает на стабильных 60 кадрах в секунду. Однако в сценах с большим количеством врагов и при быстром перемещении по локациям частота кадров снижалась, причины этих просадок пока не ясны.
Эксперты советуют играть в разрешении до 1152p, чтобы избежать вылетов и проблем с производительностью.
Несмотря на технические ограничения, Digital Foundry считает порт через эмулятор значимым достижением, позволяющим насладиться Bloodborne на ПК почти без серьёзных проблем.