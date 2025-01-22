Digital Foundry высоко оценила неофициальный порт Bloodborne на ПК через эмулятор PS4

Игра запускалась на NVIDIA RTX 4080 и Ryzen 7 5700X с модами Vertex Explosion Fix и Bloodborne Remaster Project, которые устраняют баги и улучшают графику.

Большую часть времени игра работает на стабильных 60 кадрах в секунду. Однако в сценах с большим количеством врагов и при быстром перемещении по локациям частота кадров снижалась, причины этих просадок пока не ясны.

Эксперты советуют играть в разрешении до 1152p, чтобы избежать вылетов и проблем с производительностью.

Несмотря на технические ограничения, Digital Foundry считает порт через эмулятор значимым достижением, позволяющим насладиться Bloodborne на ПК почти без серьёзных проблем.