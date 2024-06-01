Discord вернётся к истокам: соцсеть снова станет интересной прежде всего игрокам

Опубликовано 01 июня 2024, 07:30
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Discord вернётся к истокам: соцсеть снова станет интересной прежде всего игрокамПолитика компании изменилась во время пандемии
Генеральный директор мессенджера Discord Джейсон Ситрон рассказал, что платформа планирует вернуться к истокам — сосредоточиться на геймерском сообществе. От этой концепции Discord отошёл в 2020 году в разгар пандемии, когда мессенджер попытался трансформироваться в соцсеть для широкой аудитории.
Но тенденция к увольнениям в IT-компаниях из-за экономии и в целом мировая повестка диктуют условия для возвращения к взаимодействию с основными пользователями мессенджера — геймерами. Для этого компания проведёт редизайн приложения, улучшит взаимодействие в групповых чатах, сделав сообщения более информативными, а также в видеозвонках. Также Discord начнёт поддерживать большее число различных устройств и платформ.
Это позволит расширить аудиторию, а специфика геймерской культуры поможет сосредоточиться на глубоком тематическом общении вокруг игр и соответствующих интересов.