Диск с Battlefield 6 для PS5 попал в руки игрока раньше времени и раскрыл приятный сюрприз

По данным участников официального сабреддита серии, игра полностью записана на диск и не требует дополнительной загрузки для запуска как кампании, так и мультиплеера.

Это редкий случай в индустрии, где большинство релизов требуют десятки гигабайт обновлений в день выхода. Более того, серверы мультиплеера уже активны, и владельцы ранних копий могут играть без ограничений.

Решение разместить весь контент на диске эксперты называют признаком особого внимания к технической стороне проекта. Оптимизация обещает стабильную работу даже на Xbox Series S и минимальных конфигурациях ПК.

Согласно данным Ampere Analysis, число предзаказов уже превысило 1,7 млн, а в первую неделю релиза ожидаются продажи свыше 5 млн копий. Мировой релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года.