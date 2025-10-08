Игры
Опубликовано 08 октября 2025, 08:12
1 мин.

Диск с Battlefield 6 для PS5 попал в руки игрока раньше времени и раскрыл приятный сюрприз

Разработчики явно вложили душу в проект
Некоторые пользователи уже получили розничные копии Battlefield 6 для PlayStation 5 — и обнаружили неожиданный бонус.
© Wccftech

По данным участников официального сабреддита серии, игра полностью записана на диск и не требует дополнительной загрузки для запуска как кампании, так и мультиплеера.

Это редкий случай в индустрии, где большинство релизов требуют десятки гигабайт обновлений в день выхода. Более того, серверы мультиплеера уже активны, и владельцы ранних копий могут играть без ограничений.

Решение разместить весь контент на диске эксперты называют признаком особого внимания к технической стороне проекта. Оптимизация обещает стабильную работу даже на Xbox Series S и минимальных конфигурациях ПК.

Согласно данным Ampere Analysis, число предзаказов уже превысило 1,7 млн, а в первую неделю релиза ожидаются продажи свыше 5 млн копий. Мировой релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
