Disney и Epic Games объединились для создания единой «развлекательной» вселенной

Для участия в проекте Disney инвестирует в Epic $1,5 млрд, но какую долю компания получит за эти деньги, не раскрывается. В своём официальном заявлении Disney отметила, что благодаря запуску проекта пользователи смогут взаимодействовать с персонажами и историями «Звёздных войн», «Аватара», Disney, Pixar, Marvel, а также играть, смотреть любые видео, совершать покупки. Движком «вселенной» станет Unreal Engine.

По словам главы Disney Боба Айгера, этот игровой проект объединит «любимые бренды и франшизы Disney с чрезвычайно популярной игрой Fortnite». Но что это значит, пока не ясно.