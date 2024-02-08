Disney и Epic Games объединились для создания единой «развлекательной» вселенной

Опубликовано 08 февраля 2024, 14:43
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Disney и Epic Games объединились для создания единой «развлекательной» вселеннойDisney вложит в проект $1,5 млрд
Кинокомпания The Walt Disney Company и разработчик игр Epic Games объединились для создания проекта, который условно называется «новой вселенной игр и развлечений». Этот проект будет связан с главным продуктом Epic Games — игрой Fortnite.
© Disney.com
Для участия в проекте Disney инвестирует в Epic $1,5 млрд, но какую долю компания получит за эти деньги, не раскрывается. В своём официальном заявлении Disney отметила, что благодаря запуску проекта пользователи смогут взаимодействовать с персонажами и историями «Звёздных войн», «Аватара», Disney, Pixar, Marvel, а также играть, смотреть любые видео, совершать покупки. Движком «вселенной» станет Unreal Engine.
По словам главы Disney Боба Айгера, этот игровой проект объединит «любимые бренды и франшизы Disney с чрезвычайно популярной игрой Fortnite». Но что это значит, пока не ясно.