Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным Switch

Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным SwitchВыглядит... узнаваемо
Редакция SwitchUp получила 3D-макет устройства, созданный производителем аксессуаров на основе данных от Nintendo.
Макет показывает, что Switch 2 будет иметь увеличенный экран и слегка переработанные контроллеры Joy-Con с более закруглёнными краями.
Внешне устройство напоминает оригинальную консоль, но с заметными улучшениями в размерах и эргономике.
Производители аксессуаров, такие как чехлы и защитные плёнки, уже работают над продуктами для Switch 2, что подтверждает близость релиза.
Увеличенные контроллеры и консоль должны стать удобнее для пользователей с большими руками, что решит одну из частых жалоб на оригинальный Switch.
Отметим, что инсайдеры говорят о том, что новая портативная консоль Nintendo будет представлена уже в марте 2025 года. Релиз же ожидается ближе к лету.