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Опубликовано 12 декабря 2024, 07:33
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Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным Switch

Выглядит... узнаваемо
Nintendo пока официально не представила Switch 2, но информация о новой консоли уже активно обсуждается.
Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным Switch
© YouTube

Редакция SwitchUp получила 3D-макет устройства, созданный производителем аксессуаров на основе данных от Nintendo.

Макет показывает, что Switch 2 будет иметь увеличенный экран и слегка переработанные контроллеры Joy-Con с более закруглёнными краями.

Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным Switch
© YouTube

Внешне устройство напоминает оригинальную консоль, но с заметными улучшениями в размерах и эргономике.

Производители аксессуаров, такие как чехлы и защитные плёнки, уже работают над продуктами для Switch 2, что подтверждает близость релиза.

Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным Switch
© YouTube

Увеличенные контроллеры и консоль должны стать удобнее для пользователей с большими руками, что решит одну из частых жалоб на оригинальный Switch.

Отметим, что инсайдеры говорят о том, что новая портативная консоль Nintendo будет представлена уже в марте 2025 года. Релиз же ожидается ближе к лету.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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#Nintendo Switch