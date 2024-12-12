Дизайн долгожданной Nintendo Switch 2 показали на видео и сравнили с оригинальным Switch

Увеличенные контроллеры и консоль должны стать удобнее для пользователей с большими руками, что решит одну из частых жалоб на оригинальный Switch.

Отметим, что инсайдеры говорят о том, что новая портативная консоль Nintendo будет представлена уже в марте 2025 года. Релиз же ожидается ближе к лету.