Дизайнер CD Projekt Red объяснил, почему Cyberpunk 2077 не получил Game Plus

Опубликовано 08 июня 2024, 15:00
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Дизайнер CD Projekt Red объяснил, почему Cyberpunk 2077 не получил Game PlusИз-за опасности нарушения сюжета
Ведущий геймдизайнер и режиссёр квестов студии CD Projekt Red Павел Саско, ответственный за работу над Cyberpunk 2077, рассказал о причинах отсутствия в игре режима New Game Plus, или «Новая игра+».
© CD Projekt RED
Дизайнер рассказал, что Game Plus позволяет переоткрыть пройденный сюжет с уже приобретёнными навыками, экипировкой и прочими «фишками». Но сюжетная линия построена в Cyberpunk 2077 таким образом, что дополнительный режим привёл бы к разрушению всей логической и повествовательной линии.
Причём в других играх студии подобные режимы встроены органично и эффективно, но Cyberpunk 2077 — не тот случай. Эта игра никогда не задумывалась для режима «Новая игра+».
«Невероятно сложно найти способ сделать New Game Plus таким, чтобы не нарушить полностью структуру игры» — рассказал Саско.
Источник:DualShockers
Автор:Андрей Кадуков
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