Дизайнер CD Projekt Red объяснил, почему Cyberpunk 2077 не получил Game Plus

Дизайнер рассказал, что Game Plus позволяет переоткрыть пройденный сюжет с уже приобретёнными навыками, экипировкой и прочими «фишками». Но сюжетная линия построена в Cyberpunk 2077 таким образом, что дополнительный режим привёл бы к разрушению всей логической и повествовательной линии.

Причём в других играх студии подобные режимы встроены органично и эффективно, но Cyberpunk 2077 — не тот случай. Эта игра никогда не задумывалась для режима «Новая игра+».

«Невероятно сложно найти способ сделать New Game Plus таким, чтобы не нарушить полностью структуру игры» — рассказал Саско.