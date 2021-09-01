Дизайнер Fallout 2 попросил Илона Маска выкупить всю франшизу

Игры
Сегодня в 17:08
Дизайнер Fallout 2 попросил Илона Маска выкупить всю франшизуЗаявив, что готов ради этого прогуляться по Марсу без шлема
Дизайнер Fallout 2 и других популярных игр — Крис Авеллон — опубликовал в своем Twitter обращение к Илону Маску. В нем он попросил главу Tesla выкупить игру.
“Дорогой Илон Маск, пожалуйста, купите франшизу Fallout, и я буду работать над ней бесплатно, даже если ради этого нужно совершить прогулку по поверхности Марса без шлема”, — заявил Авеллон.
Судя по всему, сказано это было ради шутки, поскольку Bethesda не говорила о возможности продажи франшизы Fallout. Да и сам Илон Маск едва ли заинтересован в покупке игры.
Нескольким ранее стало известно, что создатели Fallout взяли на работу сценариста любительской модификации для игры. Речь о Стефани Захариадисе, которые разработал любительский проект Fallout: London.