Дизайнер представил кроссовки Nike со встроенным эмулятором консоли Super Nintendo

В единственном экземпляре
Сингапурский дизайнер Густаво Бонзанини представил свой концепт кроссовок Nike со встроенным эмулятором игровой консоли Super Nintendo (SNES) — Air SNES. Эмулятор встроен в кроссовки Nike Air Max.
© Gustavo Bonzanini

Эта работа была представлена в честь 35-й годовщины дебюта SNES на японском рынке. Кроссовки напоминают классические модели Air Max 1990-х годов и сохраняют свою типичную функциональность. Однако в одном из них установлен мини-компьютер Raspberry Pi Zero W с программным обеспечением RetroPie для эмуляции игр SNES. Также в устройство встроен компактный аккумулятор, позволяющий эмулятору работать автономно до 30 минут.

Для подключения телевизора в системе используется преобразователь сигнала для аналоговых разъёмов RCA вместо стандартного HDMI, что позволяет сохранить атмосферу 90-х.

Кроссовки с приставкой поддерживают оригинальный контроллер SNES, а дизайнер модифицировал геймпад, используя комплект модов 8BitDo для беспроводного подключения по Bluetooth.

Этот уникальный прототип Air SNES предназначен исключительно для демонстрации и не планировался к коммерческому выпуску. Он существует в единственном экземпляре.

