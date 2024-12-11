«DLSS от Intel» уже добавили в F1 24. На подходе еще девять

Опубликовано 11 декабря 2024, 07:011 мин.
«DLSS от Intel» уже добавили в F1 24. На подходе еще девятьПожелаем удачи «синим» — она им явно нужна
Intel XeSS 2, новая технология апскейлинга, призванная составить конкуренцию DLSS от NVIDIA, дебютировала в F1 24 с обновлением 1.16.
XeSS 2 включает поддержку Super Resolution, Frame Generation и Low Latency, что обеспечивает улучшенную графику, более высокую частоту кадров и минимальную задержку для плавного игрового процесса.
F1 24 стала первой игрой, поддерживающей XeSS 2, но в будущем ожидается добавление технологии в другие проекты, включая Marvel Rivals.
В то же время Intel продолжает работу над обновлениями драйверов для Arc Battlemage и других GPU, чтобы полностью раскрыть потенциал XeSS 2.
Технология поддерживает ИИ-генерацию кадров и совместима с современными видеокартами Intel, но ее функционал, особенно Frame Generation, может быть ограничен на других чипах.
Стоит отметить, что все это — очередной шаг Intel к укреплению своих позиций на рынке графики.