Для комфортной игры в Microsoft Flight Simulator 2024 оказалось нужно 64 ГБ ОЗУ — игру протестировали на 94 ГБ

Опубликовано 09 декабря 2024, 07:211 мин.
Для комфортной игры в Microsoft Flight Simulator 2024 оказалось нужно 64 ГБ ОЗУ — игру протестировали на 94 ГБКакие-то безумные требования
Microsoft Flight Simulator 2024 удивила игроков системными требованиями: для комфортной игры в разрешении 4K требуется 64 ГБ оперативной памяти.
При этом тесты показали, что даже 96 ГБ оперативки могут улучшить производительность. На системе с Ryzen 9 9900X и RTX 4070 Ti при использовании такого количества памяти удалось повысить плавность игры: средний FPS увеличился на 10%, а минимальный — на 31% по сравнению с 32 ГБ.
Однако полное использование 96 ГБ памяти не достигалось — максимальная загрузка не превышала 30 ГБ.
Flight Simulator оказался чувствителен не только к объему памяти, но и к её скорости. Более медленная ОЗУ снижала FPS и увеличивала задержки. Также были отмечены долгие загрузки игры — до 10 минут.