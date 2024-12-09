Для комфортной игры в Microsoft Flight Simulator 2024 оказалось нужно 64 ГБ ОЗУ — игру протестировали на 94 ГБ

При этом тесты показали, что даже 96 ГБ оперативки могут улучшить производительность. На системе с Ryzen 9 9900X и RTX 4070 Ti при использовании такого количества памяти удалось повысить плавность игры: средний FPS увеличился на 10%, а минимальный — на 31% по сравнению с 32 ГБ.

Однако полное использование 96 ГБ памяти не достигалось — максимальная загрузка не превышала 30 ГБ.