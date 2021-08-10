Для компьютеров и консолей выйдет игра с 16 концовками в зависимости от поступков игрока

Как отметил сам Лауден, новая игра сочетает высококачественную анимацию, мощный саундтрек и является интерактивной историей. В ней главная героиня Нина Берн проживает отрезок жизни от 17 до 27 лет, с возможностью стать мировой звездой, лидером культа и даже монстром. Отмечается, что всё зависит исключительно от предпочтений игрока. По сюжету игру можно отнести к хоррорам. Ожидается, что выйдет Burn на Xbox Series, Xbox One и PC в 2022 году.

Напомним, что Returnal — компьютерная игра-хоррор в жанре шутера от третьего лица про освоение космоса. После выхода в марте 2021 г. на PlayStation 5 стала необычайно популярной и одной из наиболее высоко оценённых компьютерных игр, вышедших за прошедший год.