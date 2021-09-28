Для кражи геймерских аккаунтов в Steam и других игровых сервисах хакеры начали использовать новый вирус

Как сообщает «Лаборатория Касперского» в своём отчёте, вирус называется BloodyStealer. Это троянец, разработанный для кражи кук, паролей, данных сессий в приложениях, информации из банковских карт и т.д. Но в последнее время его стали часто использовать для взлома и кражи всех данных аккаунтов геймеров на таких сервисах как GOG Galaxy, EA Origin, Steam, Epic Games и других.

Как отмечается, вирус используется во всём мире, поэтому под прицелом у хакеров могут находиться аккаунты геймеров из любой страны.

«Нельзя сказать, что BloodyStealer изначально разрабатывался именно для атак на любителей игр, однако его использование явно говорит о заинтересованности киберкриминального мира в учётных данных геймеров», — подчёркивают специалисты «Лаборатории Касперского».