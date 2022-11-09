Для любителей высоких ставок: этот VR-шлем убьёт владельца после проигрыша в компьютерной игре

Но основатель Oculus Палмер Лаки так не считает. По всей видимости, ему не нравится идея полной безопасности виртуальных миров для игроков.

Для этого он создал новую VR-систему. Её главной особенностью является то, что если пользователь погибнет в игре, то то же самое случится с ним и в жизни: