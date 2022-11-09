Для любителей высоких ставок: этот VR-шлем убьёт владельца после проигрыша в компьютерной игре

Для любителей высоких ставок: этот VR-шлем убьёт владельца после проигрыша в компьютерной игреЖестокие игры
Одним из преимуществ видеоигр и виртуальной реальности является их безопасность для обычного геймера. Если умереть в игре, в реальной жизни ты останешься жив.
Но основатель Oculus Палмер Лаки так не считает. По всей видимости, ему не нравится идея полной безопасности виртуальных миров для игроков.
Для этого он создал новую VR-систему. Её главной особенностью является то, что если пользователь погибнет в игре, то то же самое случится с ним и в жизни:
Я использовал три разрывных заряда, какие я обычно применяю для разных проектов, привязав их активацию к показаниям фотосенсора, который способен установить, когда экран гарнитуры загорается красным с определённой частотой, что обеспечивает очень простую интеграцию с окончанием игры. Когда демонстрируется подходящий экран, свидетельствующий об окончании игры, заряды инициируются, немедленно уничтожая мозг пользователя.
При этом Палмер также заявил об интересе к версии шлема без возможности преждевременно снять VR-гарнитуру. То есть игроку будет дана такая возможность лишь в случае, если он победит в игре.
Отметим, правда, что на данный момент проект смертоносного VR-шлема находится на этапе концепта и разработки. И вряд ли основателю Oculus удастся когда-то запустить масштабное производство подобного устройства.