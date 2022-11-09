Игры
01:31, 09 ноября 2022
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Для любителей высоких ставок: этот VR-шлем убьёт владельца после проигрыша в компьютерной игре

Жестокие игры

Одним из преимуществ видеоигр и виртуальной реальности является их безопасность для обычного геймера. Если умереть в игре, в реальной жизни ты останешься жив.

Для любителей высоких ставок: этот VR-шлем убьёт владельца после проигрыша в компьютерной игре

Но основатель Oculus Палмер Лаки так не считает. По всей видимости, ему не нравится идея полной безопасности виртуальных миров для игроков.

Для этого он создал новую VR-систему. Её главной особенностью является то, что если пользователь погибнет в игре, то то же самое случится с ним и в жизни:

Я использовал три разрывных заряда, какие я обычно применяю для разных проектов, привязав их активацию к показаниям фотосенсора, который способен установить, когда экран гарнитуры загорается красным с определённой частотой, что обеспечивает очень простую интеграцию с окончанием игры. Когда демонстрируется подходящий экран, свидетельствующий об окончании игры, заряды инициируются, немедленно уничтожая мозг пользователя.

Палмер Лаки

При этом Палмер также заявил об интересе к версии шлема без возможности преждевременно снять VR-гарнитуру. То есть игроку будет дана такая возможность лишь в случае, если он победит в игре.

Отметим, правда, что на данный момент проект смертоносного VR-шлема находится на этапе концепта и разработки. И вряд ли основателю Oculus удастся когда-то запустить масштабное производство подобного устройства.

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