Для новой Dragon Age выпустили «прощальный» патч — игра вышла меньше 3 месяцев назад

Разработчики заявили, что игра достигла полной стабильности, а патч устранил баги и добавил подсказки о рекомендуемом уровне персонажей для побочных заданий.

Компания поблагодарила игроков за поддержку и выразила надежду, что проект оставил положительные впечатления.

Однако, несмотря на завершение работы над игрой, судьба The Veilguard оказалась неудачной. Согласно отчету Electronic Arts, игра продалась тиражом лишь 1.5 млн копий за два месяца, вместо прогнозируемых 3 млн. Это стало причиной обвала акций компании на 22%.

В результате команда BioWare переключилась на другие проекты. По слухам, часть разработчиков задействована в подготовке Mass Effect 5, хотя проект пока находится на ранней стадии.