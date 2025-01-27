Для новой Dragon Age выпустили «прощальный» патч — игра вышла меньше 3 месяцев назад

Опубликовано 27 января 2025, 07:451 мин.
Для новой Dragon Age выпустили «прощальный» патч — игра вышла меньше 3 месяцев назадЭто провал
BioWare объявила о выпуске финального патча для Dragon Age: The Veilguard.
Разработчики заявили, что игра достигла полной стабильности, а патч устранил баги и добавил подсказки о рекомендуемом уровне персонажей для побочных заданий.
Компания поблагодарила игроков за поддержку и выразила надежду, что проект оставил положительные впечатления.
Однако, несмотря на завершение работы над игрой, судьба The Veilguard оказалась неудачной. Согласно отчету Electronic Arts, игра продалась тиражом лишь 1.5 млн копий за два месяца, вместо прогнозируемых 3 млн. Это стало причиной обвала акций компании на 22%.
В результате команда BioWare переключилась на другие проекты. По слухам, часть разработчиков задействована в подготовке Mass Effect 5, хотя проект пока находится на ранней стадии.