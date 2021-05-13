Для PlayStation 5 готовится более 25 эксклюзивных игр

Хюльст отметил, что Sony на данный момент работает над более чем 25 проектами, которые выйдут под брендом PlayStation Studios. Причем 50% из них не связаны с уже существующими франшизами. Помимо прочего он добавил, что не всех игры, которые сейчас разрабатываются японским гигантом Sony, будут блокбастерами на манер Uncharted.

“Невероятное разнообразие струится из самых разных регионов. Большие, маленькие, разные игры”, — поделился в интервью Хюльст.

Также во время беседы он упомянул и грядущий тайтл Horizon Forbidden West. Он подтвердил, что игра будет выпущена в этом году.