Для PlayStation 5 разрабатывается эмулятор легендарной консоли PS2

Согласно недавнему видеоролику от YouTube-блогера PlayStation Mystic, Sony активно работает над созданием официального эмулятора PlayStation 2 для своей новейшей консоли PlayStation 5.

Mystic утверждает, что ему «достоверно известно» о разработке этого эмулятора, который позволит перенести на PS5 множество любимых игр с PS2.

Пока что это всё находится на стадии слухов, и официального анонса ещё не было. Однако, сведения от Mystic указывают на то, что японская корпорация серьёзно настроена пересмотреть свою классическую игровую библиотеку и, возможно, уже скоро мы увидим результаты этой работы. Что не может не радовать.