Продюсер игровой серии PES Сейтаро Кимура рассказал, что его команда прямо сейчас занимается созданием «фотореалистичного футбольного симулятора» в лице PES 2022. Причём в своём заявлении он акцентировал внимание на версии для PlayStation 5, пишет Wccftech.

Вместе с тем он также назвал «невероятной» производительность японской консоли.

По словам Кимуры, в понятие фотореалистичной графики он вкладывает не только правдоподобные 3D-модели, но также освещение, «атмосферу стадиона, энтузиазм болельщиков», детализированность движений мышц игроков и даже их пот.

На данный момент нет точной информации, когда PES 2022 поступит в продажу. Но проект должен стать первым представителем серии в новом игровом поколении.