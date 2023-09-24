Для PlayStation 5 выпустили SSD на 8 ТБ по цене в 2,5 раза выше самой консоли

Однако после обновления прошивки PS5 8.00 компания сняла это ограничение, и теперь система может поддерживать диски ёмкостью до 8 ТБ. Sabrent стала одной из первых компаний, предложивших 8 ТБ SSD, специально разработанный для японской консоли.

Sabrent Rocket 4 Plus 8 TB основан на платформе Phison и, по словам производителя, немного быстрее остальных дисков этой серии. SSD обеспечивает скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6000 МБ/с.

Для обеспечения надлежащего охлаждения при высоких нагрузках диск оснащён алюминиевым радиатором, совместимым с PS5.

Стоимость 8 ТБ Rocket 4 Plus составляет $1010, что в два раза дороже стоимости самой PlayStation 5.

Это, безусловно, крупные инвестиции, однако 825 ГБ доступной памяти PS5 быстро пропадают из-за современных игр. Например, Call Of Duty: Black Ops Cold War занимает более 300 ГБ, а Gran Turismo 7 приближается к 200 ГБ.