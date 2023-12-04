Для PlayStation 5 выпустят геймпад с сенсорным экраном и подсветкой

Согласно недавно обнародованному патенту, новый контроллер будет способен предоставлять подсказки в игре, освещая кнопки, плечевые триггеры и аналоговые стики.

Экспериментальный геймпад будет оснащен сенсорным экраном вместо традиционной сенсорной панели, который также будет использоваться для отображения подсказок управления в сочетании с подсветкой кнопок.

Эта технология, хотя и не гарантирует коммерциализации, указывает на интерес Sony к созданию более доступных игровых решений.

Выпущенный в конце 2020 года вместе с PlayStation 5, DualSense уже предложил ряд значительных улучшений по сравнению с предшественником DualShock 4, включая поддержку тактильной обратной связи и адаптивных триггеров, а также замену порта microUSB на USB-C.