Для PlayStation 5 выпустят внешний вентилятор, заметно охлаждающий консоль

Это вентилятор, который крепится к задней части консоли и активно отводит горячий воздух, обеспечивая более эффективное охлаждение системы.

Проект уже запущен на платформе Kickstarter, где разработчики намерены собрать $7439. Первые поставки планируются на октябрь 2023 года. Поддержав проект на сумму около $29, пользователи получат вентилятор с гарантией на один год и бесплатной доставкой.

Основной особенностью Scry Artic является наличие шести высокоскоростных вентиляторов, работающих на скорости 10 000 об/мин. Несмотря на такую мощность, уровень шума устройства составляет всего около 40 дБ, что сравнимо с уровнем шума в библиотеке.

Тесты показали, что температура внутри PS5 без вентилятора достигает 63°C, в то время как с вентилятором Artic она снижается до 35°C.