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Для Red Dead Redemption 2 создали мод, добавляющий игре реалистичности
Он меняет некоторые правила открытого мира
Девушка-энтузиаст выпустила для популярного тайтла легендарной компании RockStar - Red Dead Redemption 2 - мод, который добавляет игре реалистичности.
Причем речь не о новых механиках в игре. Девушка изменила некоторые правила, в соответствии с которыми работает открытый мир. Так, например, ранее игра не запоминала, в каких местах располагаются предметы и NPC. То есть если пользователь ушел из определенной локации — они исчезали, появляясь по возвращению случайным образом.
В то же время, девушка выпустила мод Enhanced Entity and World Persistence 1.4, который меняет это правило. Благодаря ему пользователь может оставить повозку в определенном городе, покинуть его, а вернувшись — найти его в том же месте. Это также относится и к NPC.