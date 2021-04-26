Для Red Dead Redemption 2 создали мод, добавляющий игре реалистичности

Причем речь не о новых механиках в игре. Девушка изменила некоторые правила, в соответствии с которыми работает открытый мир. Так, например, ранее игра не запоминала, в каких местах располагаются предметы и NPC. То есть если пользователь ушел из определенной локации — они исчезали, появляясь по возвращению случайным образом.

В то же время, девушка выпустила мод Enhanced Entity and World Persistence 1.4, который меняет это правило. Благодаря ему пользователь может оставить повозку в определенном городе, покинуть его, а вернувшись — найти его в том же месте. Это также относится и к NPC.