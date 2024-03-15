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Игры
Опубликовано 15 марта 2024, 12:00
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Для Resident Evil 2 Remake моддер разработал режим классической камеры

Потянуло на классику
Энтузиаст под ником alphaZomega разработал мод для игры Resident Evil 2 Remake, позволяющий активировать режим фиксированной камеры. Это позволяет придать игре «классический» вид.
Для Resident Evil 2 Remake моддер разработал режим классической камеры

© Capcom

Кроме того, мод позволяет камере автоматически прицеливаться и наводиться на противника. За счёт этого камера наклоняется для слежки за действиями врага.

Также мод даёт возможность использовать различные лазерные прицелы, добавляет некоторые визуальные изменения и даже редактор камеры, позволяющий пользователям создавать свои ракурсы съёмки.

Однако движок игры изначально не рассчитан на пользовательские ракурсы, поэтому моддер вручную «смонтировал» виртуальные объективы в 1700 местах на разных локациях.

Как сообщается, для работы мода необходима установка REFramework.

Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#ремейк
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#моддинг
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#расширение
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#игры
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#Resident Evil 2